Идлиб: Москва предупреждает о провокации

В провинции Идлиб возобновились авиаудары. По словам очевидцев, в них принимают участие как ВКС России, так и авиация сирийских правительственных войск.

В минобороны России выступили с заявлением, что на вечер субботы экстремисты планируют провокационную химическую атаку против мирных жителей. В свою очередь представители стран Запада обвиняют в подготовке такой атаки наступающие правительственные войска. Запад и правозащитные организации обвиняют Дамаск и Москву в борьбе не столько с террористами, сколько с гражданским населением, выступающим против президента Башара Асада.

В пятницу в Тегеране представители России, Ирана и Турции согласились с необходимостью очистить зону деэскалации в Идлибе от террористов, однако разошлись во мнении о том, как это сделать. Против масштабной военной операции выступила Турция, которая называет этот регион важным для обеспечения собственной безопасности; также в Анкаре говорят о желании предотвратить новый виток гуманитарного кризиса: Турция уже приняла, по официальным данным, 3,5 миллиона сирийцев.