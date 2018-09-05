Положит ли битва за Идлиб конец войне в Сирии?

По мере того как правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России наступают на провинцию Идлиб, стороны как-либо вовлечённые в эту войну продолжают высказывать свои опасения и надежды. Идлиб, где в последние годы проживали до 3 млн человек, стал последним оплотом сирийской оппозиции.

По сообщениям с места событий, российские военные самолеты во вторник приступили к бомбардировкам Идлиба, в то время как к городу подтягиваются войска сирийской армии, готовые приступить к штурму.

Почему же битва за Идлиб имеет столь решающее значение? Каковы её вероятные последствия? Станет ли эты битва последней в семилетней сирийской войне? Euronews обратился за ответами к специалистам-востоковедам.

Значение операции

Идлиб - это последний главный оплот мятежников, которые стремятся избавиться от Башара Асада. Город контролируют несколько соперничающих между собой группировок, включая исламистскую «Хайят Тахрир аш-Шам».

"В некоторых районах они действуют под крылом турецкой армии, но в этом случае они не сражаются с сирийскими правительственными войсками. Так что единственная область, где пока сохраняется настоящее сопротивление, представляющее угрозу режиму Дамаска, - это Идлиб", - рассказал в интервью "Евроньюс" Арон Лунд, сотрудник британского исследовательского центра Century Foundation, специалист по сирийской политике.

Лина Хатиб, глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки Королевского института международных отношений "Чатем-хаус", утверждает, что захват последнего бастиона мятежников "означает военную победу режима Асада над оппозицией".

Что ждёт Идлиб?

Многие правозащитники и политики в один голос высказывают озабоченность последствиями силовой операции в Идлибе, указывая на то, что действия военных могут привести к "гуманитарной катастрофе".

"Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, принимая в этом участие... Сотни тысяч людей могут погибнуть", - заявил в минувшую пятницу в своём твиттере президент США Дональд Трамп.

Организация Объединенных Наций указывает на то, что атака на Идлиб, где проживают около трёх миллионов человек, может привести к гуманитарной катастрофе беспрецедентного масштаба. Более половины из жителей провинции Идлиб - перемещённые лица, приехавшие сюда из других районов раздираемой конфликтами страны.

Как утверждает Лина Хатиб, "наиболее вероятный результат" этой битвы - это "крупномасштабная гуманитарная катастрофа, а также исчезновение некоторых из повстанческих групп региона".

Перемещенные лица из других районов Сирии, укрывшиеся в Идлибе от войны Reuters

Последняя битва сирийской войны?

Операция по освобождению Идлиба, по мнению некоторых наблюдателей, может стать последней битвой в семилетней сирийской войне.

Но как утверждает Лина Хатиб, несмотря на то, что в результате битвы за Идлиб Асад и его союзники одержат военную победу над повстанцами, "она не станет последней битвой конфликта в Сирии".

"Эта операция станет началом нового этапа в конфликте, в котором повстанческие группировки превратятся в партизан, а те, кто, напротив, поддерживают армию Асада, откажутся сложить оружие", - говорит Лина Хатиб из "Чатем-хаус".

Арон Лунд согласен с тем, что, хотя захват Идлиба будет "шагом на пути к большей консолидации правительственной победы", это приведет к новой главе в конфликте, но не к его завершению.

"На северо-западе [Сирии] расположились турецкие войска, а на юго-востоке у иракской границы - американские. Но американские силы присутствуют также и в курдских районах страны на северо-востоке. А это означает, что довольно значительная территория Сирии по-прежнему остаётся вне контроля правительства, причём здесь также есть свои нефтегазовые и сельскохозяйственные ресурсы," - поясняет Лунд.

"Наверняка боевые действия и бомбардировки продолжатся, но, вероятно, уже не в прежних масштабах. Дело пойдёт по политическому пути, будут задействованы дипломатия, экономические санкции и разного рода давление. [Со стороны оппозиции] продолжатся подрывные действия и подпольные операции, но это уже не будет полномасштабная открытая война, которую мы видели до сих пор".

"Вооружённой борьбе в Сирии [эта операция] конец не положит, но в определённом смысле она завершит ту фазу войны, которая началась в 2011 году", - отмечает Лунд.

Лагерь беженцев в сирийском Идлибе Reuters

Неизвестность

Между тем, как считает Лунд, последствия битвы за Идлиб в значительной степени будут зависеть от того, чего собственно добиваются Дамаск и его союзники.

Несмотря на то, что силы Башара Асада "во мнрго раз превосходят" силы всех повстанческих группировок в этом районе страны, что конфликт интересов может сыграть значительную роль в ходе дальнейшей борьбы.

"В этом регионе переплелись интересы турецкой армии, с которой не хочет связываться Асад. Турки же поддерживают повстанцев, но в то же время сохраняют контакты с русскими. А русские [в свою очередь] связаны с Асадом. Так что всё здесь довольно сложно," - поясняет Лунд.

"Вполне вероятно, что атака на Идлиб состоится, но, думаю, вполне возможно, что турецко-российские переговоры и в какой-то степени участие в дискуссии иранцев привели к пониманию ограниченного характера такого штурма и того, как должны разворачиваться боевые действия."

"Должна ли операция вестись на территории всей мухафазы Идлиб, или только в отдельных её районах? Следует ли продолжать поиски политического решения для других районов или стоит приостановиться и посмотреть, что будет дальше? Обсуждение этих вопросов будет иметь большое значение", - заключает Арон Лунд из Century Foundation.