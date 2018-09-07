Идлиб: очистить от террористов, но какой ценой?

Очистить Идлиб от террористов, но какой ценой? Ситуация в этой сирийской провинции стала главной темой состоявшегося в пятницу тройственного саммита России, Турции и Ирана. Как показали итоги встречи, стороны согласны, но не во всем.

Что ожидает Идлиб?

Идлиб - последняя из четырех зон деэскалации в Сирии, которая по-прежнему удерживается боевиками вооруженной оппозиции и исламистами. В последние дни обстановка в этой провинции обострилась.

В начале недели Россия нанесла авиаудары по позициям группировки "Джебхат ан-Нусра" в Идлибе. На Западе восприняли это как сигнал к началу масштабной операции. Свои опасения на этот счет выразили Соединенные Штаты. Дональд Трамп предостерег Россию, а также ее союзников в регионе, в частности Иран, от совершения "серьезной гуманитарной ошибки".

Однако в Москве заверяют, что угроза исходит только от боевиков, которые по данным российских спецслужб, готовят провокацию в Идлибе, в том числе с применением химического оружия.

"Мы исходим из того, что удастся договориться, что наш призыв к примирению в идлибской зоне будет услышан, - подчеркнул российский лидер. - Будем надеяться, что и у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие".

Турция несогласна с планами России

В свою очередь По итогам тройственного саммита президент Турции выступил против проведения там масштабной военной операции. Эрдоган прямо заявил, что его страна больше не сможет принять новых беженцев.

"В настоящее время в Турции находится 3,5 миллиона сирийских беженцев. Столько же людей проживает в Идлибе. У Турции нет возможности принять еще 3 миллиона беженцев. Поэтому необходимо избежать сценария массового исхода людей из этого района", - заявил Эрдоган.

Одновременно он подчеркнул, что Идлиб не должен быть "отдан на милость" Башару Асаду. По словам Эрдогана, эта провинция считается важным фактором не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности Турции. В этой связи он предложил наладить контроль над Идлибом при помощи умеренной оппозиции.