Что происходит в Ливии в вопросах и ответах

После падения диктатуры Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии до сих пор продолжается война. Переход к демократии усложняется племенными, региональными и лингвистическими разногласиями.

Регулярные столкновения происходят между Правительством национального единства, поддерживаемым ООН, и Палатой представителей, во главе которой стоит генерал повстанцев Халифа Хафтар, контролирующий восток страны.

Что сейчас происходит в Ливии?

Миссия ООН по поддержке в Ливии созвала во вторник срочное совещание между различными политическими силами, чтобы обсудить вопрос обеспечения безопасности в Триполи.

В ливийской столице уже больше недели продолжаются усиленные бои, в воскресенье в городе был введен режим чрезвычайного положения.

По меньшей мере 400 заключенных сбежали из тюрьмы Айн-Зара в воскресенье. В тюрьме содержались как обычные преступники, так и сторонники Каддафи. Под удар также попал аэропорт города и Всемирная организация здравоохранения сообщила о нападениях на несколько пунктов получения медицинской помощи.

По сообщениям Министерства здравоохранения Ливии, за это время погибли как минимум 47 человек, 130 получили ранения.

Кто ключевые фигуры?

В конфликте принимают участие, с одной стороны, члены группировка "Седьмая пехотная бригада" из города Тархуна в 90 км на юго-восток от Триполи, а с другой стороны вооруженные отряды, связанные с МВД.

Причины возобновления боев неясны, хотя обе стороны обвиняют друг друга в коррупции и заявляют, что намерены восстановить порядок в стране.

Что говорит международное сообщество?

В начале сентября Франция, Италия, Великобритания и США выступили с критикой "продолжающейся эскалации насилия" в Триполи и его пригородах.

"Мы призываем вооруженные группировки немедленно прекратить любые военные действия и предупреждаем тех, кто нарушает безопасность Триполи и всей Ливии, что они понесут наказание за любые подобные действия", - было сказано в сообщении.

МИД России также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливии. "Настоятельно призываем все противоборствующие ливийские стороны прекратить боевые действия, способствовать восстановлению спокойствия в столице и ее окрестностях, принять все меры к тому, чтобы не допустить погружения страны в хаос, чреватый губительными для ливийской государственности последствиями", — говорится в заявлении на сайте министерства. В МИДе также отметили, что любые спорные вопросы должны решаться путем переговоров в соответствии с Планом действий ООН.

Какие могут быть последствия для беженцев из ливийских лагерей?

У Италии есть поддерживаемая ЕС программа по тренировке ливийского прибрежного патруля для перехвата лодок мигрантов в Средиземном море. Если лодку удалось перехватить, мигрантов направляют обратно в Ливию и содержат там в специальных центрах.

Международная НКО "Врачи без границ" предостерегли, что новые столкновения подвергают дополнительной опасности жизни 8 тысяч мигрантов, содержащихся в этих центрах, названных ООН "бесчеловечными".

"Эти люди и так очень уязвимы, а теперь они стали заложниками очередного конфликта без какой-либо возможности его избежать, - выступил глава миссии "Врачей без границ" в Ливии Ибрагим Йонис. - Их нельзя держать в заточении просто потому, что они хотели безопасности или новой жизни. Их необходимо немедленно выпустить и эвакуировать в безопасную страну".