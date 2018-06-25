Береговая охрана Ливии перехватила в воскресенье у побережья страны 948 мигрантов, пытавшихся перебраться из Африки в Европу на надувных лодках. Среди них было много детей и женщин.
Ливия возвращает мигрантов в Африку
Ливия возвращает мигрантов в Африку
Две лодки потерпели крушение, спасти удалось около 500 человек. Были найдены также 10 тел погибших.
Все мигранты получили гуманитарную и медицинскую помощь, их доставили на военно-морскую базу в столице Триполи и лагерь беженцев в Хомсе.
По соглашению с Брюсселем ливийские власти активизировали усилия по пресечению миграционного потока. На последнем экстренном мини-саммите ЕС было решено умножить помощь Ливии, чтобы она тщательнее следила за судами и не допускала мигрантов из Африки к берегам Европы.
По данным ООН, с начала 2018 года при попытке пересечь Средиземное море погибли почти втрое меньше людей, чем за тот же период 2017-го. Число прибывших в Европу за это время по сравнению с прошлым годом также сократилось вдвое.