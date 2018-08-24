Ливия: в страхе за жизнь

В Ливии ситуация с безопасностью остается крайне напряженной. В четверг по меньшей мере шесть человек погибли в результате атаки боевиков на блокпост сил специального назначения Центрального региона, подчиняющихся Правительству национального согласия. Нападение было совершено на трассе между городами Злитен и Эль-Хумс. Как полагают в местных правоохранительных органах, за этой вылазкой стоит террористическая группировка "Исламское государство". После произошедшего силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности. Трасса, на которой совершено нападение, перекрыта.