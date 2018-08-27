ООН: суд за геноцид рохинджа в Мьянме

В докладе отмечается, что "государственный советник Аун Сан Су Чжи не использовала ни свою фактическую должность главы правительства, ни свой авторитет, чтобы остановить, или предотвратить разворачивающиеся события, или найти альтернативные пути, чтобы справиться с обязанностью защиты гражданского населения".

В августе 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 полицейских участков и военную базу в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. В ответ на нападение в регионе началась силовая операция. По данным международной организации "Врачи без границ", только за первый месяц столкновений жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.

ООН определяет геноцид как акт, направленный на уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы полностью или частично. В международном праве подобная оценка встречается относительно редко, но она уже была использована для оценки произошедшего в Боснии и Судане, а также по отношению к анти-курдским кампаниям "Исламского государства" в Сирии и Ираке.