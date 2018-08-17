Германия и Греция договорились по мигрантам

Берлин и Афины договорились о возвращении нелегальных мигрантов с австрийско-немецкой границы в Грецию в тех случаях, когда они были зарегистрированы там изначально. Высылка должна проходить в течение 48 часов после задержания. Об этом заявила в пятницу представитель МВД Германии Элеоноре Петерман. Впрочем, на практике это затронет очень мало беженцев.