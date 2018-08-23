Трамп не верит в импичмент

Президент США Дональд Трамп считает маловероятным свой импичмент. В интервью Fox News он объяснил, что это решение серьёзно навредит американской экономике. Кроме того, хозяин Белого дома не видит достаточных оснований для досрочной отставки после всего, что он сделал в должности главы государства:

«Я не знаю, как можно бороться с тем, кто так хорошо работает. Вот, что я вам скажу. Если мне когда-нибудь объявят импичмент, я думаю, это приведёт к обвалу рынков. Я думаю, все станут очень бедными, потому что в этом случае не останется надежд на перемены к лучшему».

Вопрос об импичменте Трампа поднимался неоднократно. Поводом для нового обсуждения стали показания его бывшего адвоката Майкла Коэна. Он признался, что платил за молчание женщин, чьи выступления могли помешать избирательной кампании будущего президента. Коэн обещал сообщить о других нарушениях избирательного законодательства спецпрокурору, который расследует вмешательство Москвы в президентские выборы. До этого суд присяжных частично признал вину экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта по делу о финансовых махинациях.