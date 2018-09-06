Трамп ищет "предателя"

Президент США Дональд Трамп требует раскрыть анонимного автора нашумевшей публикации в The New York Times о движении Сопротивления в Белом доме. Некоторые сотрудники, как сказано в статье, пытаются блокировать неверные, по их мнению, инициативы Трампа.

Неудачливая The New York Times публикует анонимную колонку — вы можете себе это представить? Анонимную, значит трусливую, подлую статью. Мы отлично справляемся. Рейтинги зашкаливают. Наши рейтинги прекрасны. И знаете, что? Ни у кого даже нет шансов победить меня в 2020 после всего, что мы сделали.