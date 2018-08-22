Команда Трампа в суде

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что опечален: бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве. Такой вердикт вынесло жюри присяжных в Вашингтоне: 69-летний Манафорт обвиняется по 8 из 18 предъявленных ему пунктов.

Махинации Манафорта вскрылись в ходе расследования предполагаемого "российского следа" в предвыборной кампании Трампа, его проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом изучение связей Манафорта в период его работы в штабе Трампа не предоставило свидетельств сговора с Москвой, почти все обвинения касаются работы Манафорта политтехнологом на Украине и других его проектов.