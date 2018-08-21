Сторонники Олега Сенцова, голодовка которого длится уже 100 дней, приходят к российским дипмиссиям в Киеве, Лондоне, Стокгольме и других европейских городах, чтобы поддержать украинского режиссёра.
Сенцов: "Не надо мне больше писать, что свобода рядом"
Сенцов: "Не надо мне больше писать, что свобода рядом"
Он начал голодовку 14 мая, требуя освобождения 64 других украинских заключенных, задержанных в России и Крыму.
Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала в интервью "Евроньюс" о поддерживающей терапии брата, и почему важно "держать на плаву тему украинских политических заключенных".
В последний раз Каплан посещала брата в тюрьме больше месяца назад. Уже тогда последствия голодовки были очень заметны: "У меня было ощущение, что мы не виделись не три года, а лет 15. Он сильно похудел, постарел, он очень изменился внешне."
В последнем письме Олег описывает свое состояние, как "сильно ухудшевшееся". Согласно утверждению Натальи Каплан, за три месяца он похудел на 30 килограмм, его сердцебиение упало до 40 ударов в минуту, появились начальные признаки анемии.
УФСИН России по Ямало-ненецкому автономному округу, где содержится Сенцов, опровергает эти заявления: "Ему [Сенцову] назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, - говорится в сообщении УФСИН недельной давности. - Состояние здоровья Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное."
В середине июля мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании сына, но Кремль отказал в помиловании, пояснив, что в соответствии с российским законодательством осужденному необходимо подавать прошение самостоятельно.
Некоторые мировые лидеры, политики и правозащитные организации выступили в защиту Сенцова, но пока безуспешно. Он приговорен к 20 годам колонии за "организацию террористических актов". Защитники режиссера считают это дело политически мотивированным.
В заявлении Евросоюза, опубликованном в связи с делом Сенцова, в частности, говорится: "Олег Сенцов и Александр Кольченко [приговорённый к 10 годам тюрьмы по тому же делу] были осуждены с нарушением международного права и элементарных принципов правосудия."