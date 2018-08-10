TheCube - судьи в соцсетях

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В Барнауле состоялось первое заседание по делу Марии Мотузной - студентки, обвиняемой в оскорблении чувств верующих.

Девушка оказалась в зале суда из-за картинок «Вконтакте» трехлетней давности. Вот эти изображения и заключение лингвистической экспертизы: «Изображение мужчины, напоминающего патриарха Кирилла» на фоне такой-то фразы, «изображение мужчины, напоминающего Иисуса Христа» и т.д.

Случай не единичный. Параллельно в Алтайском крае рассматривают еще два дела - в отношении 19-летнего студента за мем с Джоном Сноу и еще одного мужчины.

Все они проходят по одной и той же статье – оскорбление чувств верующих. Более того, заявления на них поступили от одних и тех же лиц.

Все эти судебные разбирательства всколыхнули соцсети. Ведь попавшие в суд ребята, особенно студенты, хотели поделиться с друзьями, на их взгляд, «смешными картинками». В результате в Twitter и Facebook был запущен флешмоб за удаление аккаунтов в «Вконтакте».

В этой связи компания Mail.Ru Group, которой и принадлежит социальная сеть «ВКонтакте», выступила с призывом к властям не сажать людей за «репосты и лайки», а также амнистировать всех несправедливо осужденных по статье «оскорбление чувств верующих».

Не осталась в стороне и Церковь. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе призвал создавать условия для прекращения дел, касающихся оскорбления чувств верующих, в связи с примирением сторон.

«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», - заключил представитель Церкви.

Повлияют ли эти призывы на исход дел, рассматриваемых в Барнауле, или же все закончится как и в случае с блогером Соколовским, который в 2017 году был осужден на 2 года условно за ловлю покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, станет понятно в ближайшие месяцы. Следующие слушания по делу Марии Матузной состоятся 15 августа.

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