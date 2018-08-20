Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Иране. Об этом заявил министр энергетики этой страны. Ранее в Total заявили о намерении покинуть иранский проект в связи с санкциями, которые после одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном повторно вводят США. В заявлении указывалось, что из-за американских санкций компания не сможет продолжать участвовать в проекте "Южный Парс - 11" и вынуждена будет прекратить все операции с ним до 4 ноября.
Total уходит из Ирана
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Total уходит из Ирана
Власти Ирана дали Total 60 дней на то, чтобы найти способ обойти санкции США. Французская компания - ведущий участник консорциума по освоению крупнейшего в мире газового месторождения с долей в 50,1%.
По некоторым данным, в настоящее время Иран ищет замену Total в проекте, по другой информации, долю французского концерна в нем выкупит китайская нефтегазовая компания CNPC.