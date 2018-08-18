Национальный траур в Италии

Национальный день траура в Италии. В Генуе хоронят жертв обрушения моста. Для прощальной панихиды выбран храм святого Лаврентия — кафедральный собор центра Лигурии. На траурную церемонию прибыли руководители Италии — президент республики Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте и вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, а также другие члены кабинета, деятели культуры и искусства, иностранные дипломаты и тысячи жителей Италии.