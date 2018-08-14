Генуя: жертв всё больше

По меньшей мере 35 человек погибли в результате обрушения автомобильного моста в Генуе. Такие данные опубликовало МВД Италии. С высоты в сто метров на железнодорожные пути, на дома и в реку вместе с грудой бетона упали несколько десятков машин. 400 человек эвакуированы из зданий, которые находятся недалеко от места трагедии.

Поисково-спасательная операция не прекращается. Разбором завалов занимаются более 200 специалистов.

Выжившие рассказывают о том, что им пришлось пережить:

"Я ударился об стену. Это всё, что я помню. Я не знаю, что произошло. Я ехал за грузовиком, а потом полетел вниз, как и всё остальное, что было на мосту".

REUTERS/Stefano Rellandini

На место трагедии прибыл премьер-министр страны Джузеппе Конто. В Генуе он планирует встретиться с семьями погибших и пострадавших.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "К сожалению, как и ожидалось, число жертв увеличилось: 25 погибших, 15 раненых. 9 из них в критическом состоянии". Такие данные еще во вторник вечером озвучил глава правительства.

Правоохранители и Министерство транспорта сейчас выясняют, что могло стать причиной обрушения. По одной из версий, мост обвалился из-за того, что в него попала молния. По другой, трагедия произошла из-за того, что конструкция была недостаточно укреплена. Ответственность за обрушение моста Министерство транспорта возлагает на компанию, которая занималась обслуживанием трассы.

Сами жители города называли этот мост "больным" из-за того, что он постоянно ремонтировался. Пользователи соцсетей сейчас обсуждают снимки, сделанные полтора года назад, на которых видно, что уже тогда конструкция находилась в аварийном состоянии.

"Три года они вели работы на мосту. Они сверлили, сверлили. Но вместо того, чтобы укрепить его, они его разрушили", - говорит один из местных жителей.

REUTERS/Stefano Rellandini

Мост был построен 50 лет назад. С тех пор он неоднократно ремонтировался. Последний раз – в 2016 году. А совсем недавно были проведены работы, в результате которых было укреплено основание конструкции. В организации, которая обслуживает дорожную инфраструктуру страны, говорят, что оснований считать эту конструкцию опасной не было никаких и что предсказать обрушение моста было невозможно.

Автомагистраль, которую называют "дорогой цветов", идет вдоль Лигурийского побережья и соединяет Итальянскую Ривьеру и Лазурный берег. В последние недели, в период отпусков, нагрузка на конструкцию значительно выросла. В день трагедии на мосту оказалось особенно много машин: местные жители уезжали из города в канун общенационального праздника Феррагосто.