Первые траурные мероприятия в память о жертвах обрушения моста в итальянской Генуе прошли в пятницу.
Первые похороны жертв обрушившегося моста
Первые похороны жертв обрушившегося моста
Родные и близкие 17 погибших из Неаполя предпочли траур в кругу семьи, отказавшись участвовать в национальной похоронной церемонии.
Официальные траурные мероприятия намечены на субботу, в церемонии может принять участие президент Италии Серджо Матарелла.
Всего же трагедия унесла жизни 39 человек, до двадцати числятся пропавшими без вести.
Утром во вторник около Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса А10. В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.
Местным жителям, которые проживали вблизи обрушившегося моста, разрешили вернуться домой, чтобы собрать вещи. Тереза Ронкалло жила здесь 35 лет. Сейчас, по решению властей, ей придется покинуть семейный дом из-за трагедии. С собой женщина забирает самое ценное:
"Памятные вещи, свидетельство о рождении, обручальное кольцо. Всё это воспоминания, которые невозможно купить. Вы можете купить одежду, воспоминания - нет".