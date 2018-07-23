После стрельбы в Торонто объявляют войну оружию

Власти Торонто обещают срочно принять меры в ответ на вооружённое нападение, жертвами которого стали три человека, включая самого стрелка. Мэр города Джон Тори заявил, что на руках у канадцев слишком много оружия. Инцидент со стрельбой он назвал ещё одной трагедией для Торонто и нападением на весь город:

«Непостижимо, что такое может произойти. Мы так привыкли жить в городе, в котором подобного не бывает. И когда мы видели, как это происходит по всему миру, мы думали, что здесь такое не может и не должно повториться. Я могу лишь сказать, что надо сохранять спокойствие, пока полиция делает своё дело».

Со словами поддержки выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Мои мысли со всеми, кто пострадал в этой ужасной трагедии... Жители Торонто поддержат вас в эти нелёгкие времена», — написано в его "Твиттере".

В городском совете Торонто тем временем говорят об ограничении права на ношение оружия. «Нам надо что-то делать с огнестрельным оружием. У нас есть такая проблема в Торонто. Зачем нам нужно оружие, пистолеты и другие виды оружия в черте города? Это же бред», — объясняет член городского совета Торонто Паула Флетчер.

Вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим в районе Гриктаун в 10 вечера. После перестрелки с полицией он был найден мертвым. Погибли ещё два человека, среди раненых, по предварительным данным, есть дети.