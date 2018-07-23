В перестрелке в Торонто есть жертвы. Сообщается по крайней мере об одном погибшем. 13 человек получили ранения, среди них есть девятилетний ребенок. Полиции удалось ликвидировать стрелка. О состоянии пострадавших пока информации не поступало. Инцидент произошел на востоке канадского мегаполиса.
Смертельная перестрелка
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Смертельная перестрелка
По словам одного из очевидцев, он услышали не менее 25 выстрелов. Когда он разобрался в происходящем, он побежал туда, откуда слышна была стрельба.
Это не первый инцидент такого рода в Торонто, в общей сложности, как сообщает Reuter's, в этом канадском городе насилие с использованием огнестрельного оружия возросло за последний год на 53 %.