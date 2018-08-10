Как минимум 4 погибших в результате вооружённого нападения в Канаде

В результате перестрелки в канадском городе Фредериктон погибли по меньшей мере 4 человека, в том числе двое полицейских. Ещё несколько человек с ранениями госпитализированы. Такие уточнённые данные представила городская полиция. Подозреваемый задержан, им оказался 48-летний местный житель. Его мотивы пока неизвестны или не раскрываются.