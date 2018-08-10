В результате перестрелки в канадском городе Фредериктон погибли по меньшей мере 4 человека, в том числе двое полицейских. Ещё несколько человек с ранениями госпитализированы. Такие уточнённые данные представила городская полиция. Подозреваемый задержан, им оказался 48-летний местный житель. Его мотивы пока неизвестны или не раскрываются.
Как минимум 4 погибших в результате вооружённого нападения в Канаде
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Как минимум 4 погибших в результате вооружённого нападения в Канаде
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Сообщения о стрельбе поступили в экстренные службы около семи утра. В твиттере городской полиции появились просьбы не приближаться к району, где проходила спецоперация, а местным жителям рекомендовали запереться дома. Лишь спустя пару часов было объявлено о задержании подозреваемого.
Перестрелка произошла в небольшом городе на востоке страны, вдали от центральных улиц. Один из местных жителей рассказал в интервью CBC, что слышал звуки, похожие на разрывы петард. По неофициальным данным, которые приводит телеканал, очевидцы видели мужчину с ружьём, который обстреливал улицу из окна дома.