Турне Туска: миссия выполнима?

После Лондона и Парижа - Берлин: глава Евросовета Дональд Туск продолжает турне. Цель - добиться консенсуса по вопросу иммиграционной политики, который продолжает разделять партнёров по ЕС. Этому будет посвящён и саммит в Брюсселе, запланированный на 28-29 июня. Туск добивается поддержки инициативы по созданию так называемых "региональных платформ"за пределами Евросоюза, своеобразных центров, где будут разделять экономических мигрантов и тех, кто может претендовать на убежище.