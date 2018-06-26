После Лондона и Парижа - Берлин: глава Евросовета Дональд Туск продолжает турне. Цель - добиться консенсуса по вопросу иммиграционной политики, который продолжает разделять партнёров по ЕС. Этому будет посвящён и саммит в Брюсселе, запланированный на 28-29 июня. Туск добивается поддержки инициативы по созданию так называемых "региональных платформ"за пределами Евросоюза, своеобразных центров, где будут разделять экономических мигрантов и тех, кто может претендовать на убежище.
Турне Туска: миссия выполнима?
Турне Туска: миссия выполнима?
В минувшее воскресенье экстренный мини-саммит ЕС, на котором обсуждался миграционный кризис, завершился безрезультатно: договориться о том, как работать всем вместе над решением животрепещущей проблемы, не удалось. Было тем не менее выдвинуто несколько предложений- как, например, укрепление границ с тем, чтобы противостоять растущему миграционному потоку.
Но в итоге 16 стран, принимавших участие в форуме, сошлись на том, что продолжат разговор на саммите ЕС в полном составе.
Неотложность выработки новых мер по решению проблемы миграции была вызвана отказом Италии принимать спасательного судно с сотнями мигрантов на борту. Через несколько дней оно бросило якорь в Испании.
Идею создания центров по приёму мигрантов за пределами ЕС новый итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини защищал во время своего недавнего визита в Триполи. Сальвини предложил оборудовать такие центры в районе южной границы Ливии, которая стала одним из основных перевалочных пунктов для искателей лучшей жизни в Европе.
"Италия не может стать европейским лагерем беженцев", - повторяет Сальвини. Только с начала этого года на Апеннины прибыли через Ливию 11 тысяч мигрантов.