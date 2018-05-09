Иммиграция — ловушка мафии

Полиция Перу закрывает новый притон, где работают беженки из Венесуэлы. В последнее время таких заведений становится всё больше, как и дел о торговле людьми в перуанской прокуратуре.

На фоне всё ухудшающегося положения в Венесуэле граждане этой страны постоянно ищут лучшей доли за границей. При этом многие женщины оказываются на крючке у мафии уже на стадии подачи документов на въезд.

«Женщины оставляют свою личную информацию — имена родителей, число и имена детей, места жительства своё и родственников. Преступные группировки могут использовать всё это для шантажа и давления, заставляя женщин продолжать работу в теневом бизнесе проституции», — говорит представитель местной НПО.

В чужой стране у венесуэльских женщин порой просто не остаётся выбора:

«У меня есть такие знакомые соотечественницы. Это начинается однажды вечером, и в тот момент может показаться даже неплохой идеей, им во всяком случае хорошо платят. Но потом начинаются угрозы. Они не могут выбраться из этой системы, они под угрозами обязаны не просто продолжать так работать, но и привлекать новых девушек из Венесуэлы».

По данным латиноамериканских СМИ, за два десятилетия Боливарианской республики из Венесуэлы в Перу уехали более 200 тысяч человек.