ЕС и миграция: "ситуация под контролем"

Ситуация с миграцией стабилизировалась, но Евросоюз должен сохранять бдительность. Согласно докладу Еврокомиссии, с марта 2018 года миграционный поток через границу между Грецией и Турцией увеличился. Так, морем на греческие острова переправились более 9 тысяч мигрантов и беженцев, а по суше - свыше 6 тысяч (это в девять раз превышает показатели прошлого года).

И всё же соглашение между ЕС и Турцией по вопросу размещения беженцев приносит свои плоды. Так считает Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Выступая в Брюсселе, он заявил: "Вспомните, что происходило три года назад: каждый день по Эгейскому морю совершалось свыше 30 тысяч переправ. Эта цифра уменьшилась. Да, недавно мы зафиксировали небольшой рост на границе Греции с Турцией. Но сегодня ситуация находится под контролем".

Аврамопулос добавил, что Еврокомиссия выступает против строительства на границах каких-либо ограждений и за "наведение мостов" - укрепление сотрудничества между странами для урегулирования миграционного кризиса.