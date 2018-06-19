Матрёшка стала одним из наиболее популярных сувениров Чемпионата мира по футболу. Такие куклы в человеческий рост вместе с гигантскими волками-Забиваками встречают болельщиков в городах-хозяевах соревнований, тысячи матрёшек оккупировали сувенирные лавки.
Как матрёшка с мячом
Как матрёшка с мячом
К началу турнира художники нарисовали серию моделей, представляющих едва ли не все сборные, участвующие в Чемпионате. Можно переиграть на столе матч с участием команды, уместившейся в деревянном Серхио Рамосе, выставленной против футболистов из деревянного Криштиану Рональду: вдруг результат будет другим? Некоторые продавцы готовы торговаться: ссылаясь на турнирную таблицу, можно попробовать уговорить на скидку на берёзовых Нойера и Мюллера, или, сыграв на патриотических чувствах, понадеяться подешевле купить сборную России.