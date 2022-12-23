Больше инфляция — скромнее подарки: австрийцы экономят на рождественских покупках

В этом году австрийцы решили делать рождественские подарки значительно скромнее или вовсе их не дарить. Согласно торговой ассоциации страны, население тратит на презенты на 15% меньше, чем в прошлом году.

Эльмира Касымова, жительница Вены:

— Поскольку все стало дорого, я покупаю для своих детей что-то маленькое, ничего значительного.

За последние месяцы счета Эльмиры за электроэнергию и жилье выросли более чем в два раза. Родом из Украины, мать шестерых детей — одна из многих, кто зависит от финансовой поддержки НПО из-за инфляции.

Особенно страдают родители-одиночки — в первую очередь женщины. А также те, кто имеет небольшой доход, среди них, конечно, много мигрантов, часто имеющих низкооплачиваемую работу Эрих Феннингер директор общественной организации Volkshilfe

Вялый рождественский бизнес вызывает мрачные опасения в секторе розничной торговли. Представитель отрасли Райнер Вилль предупреждает о росте безработицы:

— С одной стороны, расходы в магазинах растут, а с другой - доходы снижаются, потому что покупательская способность населения не реализуется. Поэтому, безусловно, впереди у нас еще несколько трудных месяцев, и сейчас мы просто вынуждены оптимизировать работу путем сокращения филиалов, а треть ритейлеров и вовсе сократит персонал.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

— Чтобы облегчить положение населения, правительство Австрии потратило миллиарды на антиинфляционные меры. Однако экономисты критикуют, что эти деньги не были распределены целенаправленно... выигрывают от этого больше люди с высокими доходами, чем с низкими.