ЧМ-2018: программа, участники, символика...

Приближается день открытия Кубка мира по футболу, и телеканал "Евроньюс" предлагает вам небольшую справку об этом самом популярном в мире спорта событии. С 14 июня по 15 июля, в течение 32 дней, крупнейшие звезды футбола со всего мира будут соревноваться на газонах российских стадионов, которые, впервые в истории, находятся в двух частях света - в Европе и в Азии.

Групповой этап: 10 самых зрелищных игр

Время (МСК) и места проведения матчей, которые, по мнению спортивных экспертов, обещают стать наиболее зрелищными на групповом этапе:

15 июня (21:00) – Сочи: Португалия - Испания

16 июня (16:00) – Москва, «Спартак»: Аргентина - Исландия

17 июня (21:00) – Ростов-на-Дону: Бразилия - Швейцария

18 июня (21:00) – Волгоград: Тунис - Англия

21 июня (18:00) – Екатеринбург: Франция - Перу

21 июня (21:00) – Нижний Новгород: Аргентина - Хорватия

23 июня (21:00) – Сочи: Германия - Швеция

26 июня (17:00) – Москва, «Лужники»: Дания - Франция

27 июня (21:00) – Москва, «Спартак»: Сербия - Бразилия

28 июня (21:00) – Калининград: Англия - Бельгия

Матчи с участием российской сборной на групповом этапе пройдут в трёх городах страны:

14 июня - Москва, «Лужники»: Россия - Саудовская Аравия

19 июня - Санкт-Петербург: Россия - Египет

25 июня - Самара: Уругвай-Россия

Кому принадлежат права на трансляцию?

В декабре прошлого года ФИФА передала (в обмен на умеренную сумму) права на трансляцию всех матчей чемпионата в России консорциуму "2СПОРТ2", в котором участвуют "Первый канал", ВГТРК и "Матч ТВ". Каналы, которым переданы права на трансляцию в других странах мира, перечислены на официальном сайте ФИФА.

Видео-наблюдение в помощь главному арбитру

Новые технологии позволяют теперь помочь основному судье: видеоподдержка арбитража (VAR) помогает командам избежать спорных ситуаций, а судье, порой, спасти глаз от фингала. Электронный глаз - VAR - будет применяться в четырех случаях:

после забитого мяча

во время исполнения штрафного удара

при выдаче красной карточки и

для исправления ошибки попавшего под санкции игрока.

Видеонаблюдение уже зарекомендовало себя на соревнованиях по регби, и сейчас впервые видео-рефери будет использован на чемпионате мира по футболу. VAR также постепенно берут на вооружение европейские премьер-лиги.

Официальный мяч чемпионата

Официальный поставщик мячей на Кубки мира, компания Adidas вновь переосмыслила знаменитую модель Telstar 1970-х годов: мяч по-прежнему винтажный, черно-белый, но на этот раз разложенный на пиксели.

Не было практически ни одного чемпионата мира, когда официальный мяч не вызвал бы споров и пересудов. Больше всего, как правило, жалуются голкиперы. Всем запомнилось выражение, застывшее на лице Джанлуиджи Буффона, когда он увидел модель 2002 года: легендарный вратарь назвал её "пошлым мячиком для детских игр".

В этом году обновлённый Telstar 18 снова критикуют: некоторые игроки заклеймили его, как слишком скользкий и потому с трудом поддающийся блокировке.

Но на мировых первенствах не всегда использовался официальный мяч. Для первого чемпионата 1930 года, который состоялся в Уругвае, в финале аргентинская и уругвайская команды пришли на поле каждая со своим мячом. Решение судьи было соломоновым: половину матча играть одним мячом, а другую половину - другим!

Какие команды мы не увидим на ЧМ 2018?

В этом году наиболее заметный "прогульщик" - сборная Италии. Безголевая ничья со Швецией, которая оставила итальянцев без шансов в этом ЧМ, потрясла всю страну. Четырехкратные победители Кубка мира не смогли получить путёвку на турнир во второй раз в своей истории: в прошлый раз, в 1958 году. В первом чемпионате в 1930 году итальянская футбольная федерация решила не участвовать. Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон был расстроен до слёз, поскольку не смог закончить карьеру "на вершине" и сыграть рекордный 6-й чемпионат мира.

Нидерланды, адепты "тотального футбола", - ещё одно разочарование для болельщиков на этом чемпионате: в Россию команда не приедет после катастрофического квалификационного отбора, в котором голландцы оказались третьими, позволив обойти себя шведам.

Команда Чили, победитель двух последних континентальных Кубков, также отсутствует на Кубке мира. Причиной тому - редкостное стечение обстоятельств: боливийцы использовали для матчей в региональном кубке игрока не прошедшего квалификацию (Нельсона Кабреру). После разрешения спора с Боливией в Спортивном арбитражном суде в пользу Чили, преимущество тем не менее оказалось в руках их непосредственных соперников - команды Перу. По той же самой схеме победа этой команды в матче с Боливией была аннулирована, и перуанцы вместо положенного (по результатам игры) очка заработали 3. В результате в региональной таблице сборная Чили попала на безнадёжное седьмое место. Не обратись команда в арбитраж, по очкам она была бы на пятом месте и прошла бы в отбор.

Не увидят свои команды на чемпионате в России болельщики Камеруна и Кот-д'Ивуара. Последние постоянно присутствовали в квалификациях с ЧМ в Германии в 2006 году. Что касается камерунцев, то команда, дошедшая до четвертьфинала в 1990 году, с тех пор проходила квалификацию на ЧМ шесть раз из семи.

Отсутствие двух самых густонаселенных стран мира, Индии и Китая не удивительно: единственное мимолётное появление китайцев на Кубке мира было в 2002 году, а индусы квалифицировалась лишь однажды, в 1950 году, три года спустя после обретения независимости от Великобритании.

Впервые более чем за три десятилетия в чемпионате на участвует национальная сборная США. Как отмечает американский журнал Time "американских болельщиков тем временем может вдохновить пример женской сборной по футболу, которая уже завоевала три титула на мировых чемпионатах".

Делайте ваши ставки, господа!

"Под прицелом" у букмекеров - Бразилия, Германия, Испания, Франция и Аргентина. Это пятеро фаворитов ЧМ 2018, в то время ставки на Панаму или Саудовскую Аравию находятся на уроне 1000 к 1.

Согласно прогнозам американского букмекерского сайта FiveThirtyEight, российская группа А, в которую входят Уругвай, Египет и Саудовская Аравия - самая простая в истории мирового чемпионата. В то же время ни одна группа не представляет из себя "конкурента" топ-10 по сложности с 1986 года, а это значит, что игры с участием фаворитов пройдут гладко, по меньшей мере, до этапа плей-офф.

Не стоит забывать, что букмекеры тоже ошибаются, и история знает тому примеры: в 2014 году основные ставки были на победу Бразилии, но в результате кубок с чемпионата увезла Германия. Так что, будьте готовы к сюрпризам!

С волками жить...

Официальный талисман ЧМ 2018 - забавный зверёк Забивака, похожий на слегка окосевшего волка. Нет сомнений, волку должно быть сподручнее играть в футбол, чем более традиционному для России медвежонку. И это несмотря на попытки в социальных сетях привязать национальный символ к игре в мяч.

Предшественники Забиваки - Хуанито, Наранхито, Футикс или Закуми... Талисманы чемпионата появляются не только на афишах, но и на многочисленных предметах мерчендайзинга, таких как футболки, шарфы, сумки, всякие мелочи и мягкие игрушки.

Для чемпионата мира 2018 Забивака оделся в цвета ФИФА, а официальный сайт ассоциации поясняет: "Забивака™ по-русски означает «оформляющий гол» - имя, вполне подходящее для этого волчонка, который излучает хорошее настроение, очарование и доверие одновременно".

У Забиваки есть своя страница в сети facebook.

Матчи в двух частях света

ЧМ 2018 пройдёт в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Причём, географическое положение последнего (к востоку от Урала) делает его самым удаленным местом для европейцев: проходящие в Екатеринбурге игры начинаются на 3 часа раньше для зрителей, находящихся в зоне центрально-европейского времени.

Стартовый матч чемпионата (Россия - Саудовская Аравия) пройдёт в воскресенье, 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, там же, где состоится и финальная встреча чемпионата. Небольшой путеводитель по городам и стадионам ЧМ 2018 доступен на сайте Ростуризма.