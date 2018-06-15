Кто-то собирает наклейки, а кто-то — наколки. Увезти Чемпионат на себе готовы многие болельщики, приехавшие в Россию. Города, принимающие матчи, переживают настоящую тату-лихорадку.
Карта России на рёбрах
Карта России на рёбрах
Особенной популярностью пользуются одинаковые или дополняющие друг друга рисунки для пар или целых компаний:
«Я хочу сделать татуировку на память об этом путешествии с друзьями».
Карта России — на рёбрах бразильянки и колумбийки, в цветах их национальных флагов:
«У нас с подругой одинаковые татуировки на одном и том же месте, в память о нашей поездке в Россию».
В Санкт-Петербурге международный тату-фестиваль проходил прямо накануне Чемпионата. Так что салоны подошли к празднику во всеоружии и с мировым опытом:
«Уже чувствуется, что поток есть: каждый день у нас кто-то из иностранцев бывает».
Болельщиков вдохновляют кумиры: многие футболисты, участники Чемпионата, сами разрисованы с ног до головы. Но кроме портретов легенд футбола, пользуются популярностью и другие темы: как же уехать из России без матрёшки и ушанки.