Футбольная верность

69-летний болельщик испанской сборной Маноло Барабанщик (Эль Дель Бомбо) уже стал легендой. Ему даже посвящена статья в "Википедии". А еще у него, как у настоящей звезды футбола, есть свой агент. Маноло владеет баром в Валенсии. Его заведение называют не иначе как "музеем футбола".

Путешествия с национальной сборной – удовольствие не из дешевых, но Маноло получает финансовую помощь от Испанской футбольной федерации: она оплачивает главному болельщику "Красной фурии" перелеты и размещение в отелях и помогает ему получить доступ на стадионы.

В молодости Маноло больше следил за клубным футболом. Он болел за "Сарагосу", "Валенсию" и "Уэску". Но во время чемпионата мира 1982 года переключил внимание на национальную сборную. "Я по-особенному чувствую футбол, это настоящая страсть".

Один из самых драматичных моментов произошел с Маноло в прошлом году. У него украли барабан... Но, к счастью, инструмент удалось найти. Об этом даже написала национальная полиция Испании на своей странице в Twitter.

На нынешнем мундиале Маноло планирует посетить все матчи своей команды. Правда, при этом барабанщик делает оговорку: "Если позволит здоровье".

А еще мужчина переживает, что ему не удастся пронести на стадион свой легендарный барабан. Меры безопасности очень серьезные, и Маноло до последней минуты не будет знать, сможет ли он взять с собой инструмент.

Добьется ли испанская сборная успеха в России? Маноло честно признается, что не уверен в этом. "У нас сильные противники. Надеюсь, Испания сможет победить и покажет отличный футбол. Я хотел бы, чтобы мы вновь стали чемпионами, но это будет сложно. Надеюсь, люди получат удовольствие от игры испанской сборной".

Фабиан - о сборной Франции: "У нас действительно высокие шансы на победу"

17 ноября 1993 года – тяжелый день для французской сборной. "Трехцветные" боролись с Болгарией за путевку на Чемпионат мира. До последних секунд основного времени счет был равным, но на 90-ой минуте забивает Эмил Костадинов - и Франция пролетает мимо мундиаля-1994. "Я еще был ребенком, но помню, как плакал после той игры", - делится воспоминаниями Фабиан, болельщик французской сборной. Сейчас ему 32 года, он член фан-клуба национальной команды. Вместе с футболистами он уже налетал тысячи километров.

"Каждая поездка особенная", - говорит Фабиан. Впервые вживую он увидел игру "трехцветных" на Евро-2012, два года спустя он отправился на две недели в Бразилию – в "страну футбола". Фабиана удивило, насколько "футбольная" культура в этой латиноамериканской стране отличается от того, что он видел в родной Франции. "В день матча все в жёлтом, и все, и стар и млад, идут смотреть игру".

Одно из лучших воспоминаний Фабиана – домашняя встреча Франции с Украиной в ноябре 2013 года. Подопечным Дидье Дешама тогда нужно было одержать победу со счетом 3:0, чтобы попасть на ЧМ-2014. И "трехцветные" не подвели своих болельщиков. "Это было невероятно! Такой атмосферы на стадионе я до этого не чувствовал никогда".

Фабиан уверен, что французская сборная одна из немногих, у кого действительно высокие шансы на победу. "Команда у нас молодая, но у нас уже есть опыт Евро-2016". Фабиан надеется, что "трехцветные" дойдут по крайней мере до полуфинала, перед этим одержав победу над сильными командами. Как говорит молодой человек, "чтобы никто не мог нас упрекнуть в том, что этот результат нам дался легко". Фабиан верит в сборную, которую тренирует Дидье Дешам. "Он изучил своих игроков вдоль и поперек, и он хорошо знает соперников по группе. Я доверяю ему".

Армин Хольштайнер: "Расстояние не помеха"

11 июня Армин Хольштайнер отправится в свое очередное путешествие – на этот раз в Россию. Летать на самолетах этот болельщик сборной Германии не очень любит. И дело не в боязни высоты. Армин хочет поближе познакомиться с новой для себя страной, а сделать это, сидя в салоне самолета, невозможно. Впрочем, для Армина такие путешествия - это уже дело привычное. Точно так же он объездил Францию и Бразилию, где прошли последние чемпионаты Европы и мира.

"Программа турнира определяет и мой путь". Армин уже знает, куда отправится в первую очередь: в Москву, в Сочи и Казань. Всего же, по подсчетам Хольштайнера, ему предстоит преодолеть 12 тысяч километров. Сначала из Киля на пароме он отправится в Литву, оттуда – в Латвию, и затем уже в Москву, где "бундестим" ждет первая встреча группового этапа.

После Евро-1996 посещать матчи национальной команды стало для Хольштайнера традицией. В 2010 году он решил объединить два своих главных увлечения – футбол и путешествия. На подготовку поездки в ЮАР ушло немало времени. В общей сложности в дороге Армин провел три месяца. Но 58-летний мужчина не одинок. Компанию ему составляют друзья и жена, которая тоже любит путешествовать. Кроме того, на своем пути Армин встречает немало других футбольных фанатов.

Хольштайнер – один из самых известных болельщиков немецкой команды. Его не раз приглашали на различные мероприятия, он даже встречался с бывшим игроком национальной сборной, а ныне с одним из ее менеджеров Оливером Бирхоффом.

Армин не переживает по поводу того, какие результаты покажет его команда в России. Он считает, что тут все зависит от случая. "Греция не была в числе фаворитов на Евро-2004, так же, как и Португалия в 2016 году. Я настроен оптимистично. Если групповой этап пройдет хорошо, то, думаю, у нас будут неплохие шансы на победу".

А что, если Германия вылетит на одной из ранних стадий? По признанию Армина, в этом случае он завершит свое путешествие и вернется обратно в свой родной город.

Дэн Лоусон: "Моя жена говорит, что я чудак"

Дэн Лоусон, болельщик английской сборной, утверждает, что уже налетал со своей командой десятки тысяч миль. Он родился в городе Фарнборо на юге Англии, но шесть лет назад переехал в США. Молодой человек начал новую жизнь в Нью-Джерси, где работает футбольным тренером. И хотя от любимой команды Дэна теперь отделяют тысячи километров, отказаться от старых привычек он не смог и по-прежнему путешествует по миру вместе с английской сборной.

"Я даже не хочу думать о том, сколько денег у меня ушло на то, чтобы организовать поездку в Россию. Но до некоторых городов очень трудно добраться. Я полечу из Нью-Йорка в Копенгаген, оттуда в Латвию, затем в Москву, и уже из столицы России – в Волгоград". По признанию Дэна, он потратил 5700 евро только на билеты. "Я не могу отказаться от этого, хотя моя жена думает, что я сумасшедший. Она умоляет меня накопить деньги на покупку дома или других вещей".

Так что же подталкивает молодого человека вновь и вновь отправляться в путешествия вслед за английской сборной? "Это нелегко объяснить. Ты просто пребываешь в состоянии эйфории. И сам футбол здесь не так важен. Я думаю, я получаю большее удовольствие от того, что открываю для себя новую культуру, знакомлюсь с другими болельщиками".

"Моя жена говорит, что я чудак. У меня в США есть несколько друзей-англичан. Я думаю, они меня понимают. Но для моих американских друзей такое увлечение – это нечто непостижимое".

"Я много раз сожалел о своих поездках. Даже я бы сказал, что это чувство я испытывал чаще, чем радость. Но каждый раз я вновь и вновь пакую чемоданы. После Евро-2016 я сказал себе, что в Россию не поеду. Но мундиаль приближался, и вновь во мне зажглась эта вечная надежда болельщика английской сборной".

Нуно Гонсалвеш: "Наша задача в том, чтобы вернуться домой позже остальных"

Португалец Нуно Гонсалвеш начал следить за игрой национальной сборной во время чемпионата Европы 2004 года, который как раз проходил в Португалии. "Конечно, меня очень выручило то, что турнир проходил в моей родной стране. Тогда я не смог пойти только на два матча – первый и последний, оба были против Греции. Но после этого я не пропустил ни одной игры португальской сборной на чемпионатах Европы и мира".

Во время путешествий с национальной командой Нуно нашел много друзей. С 2004 года фан-клуб значительно вырос. "Теперь у меня есть друзья, которые, я уверен, будут со мной всю жизнь. И я их встретил благодаря футболу".

Какой момент, связанный со сборной Португалии, Нуно назвал бы лучшим? "Это был даже не гол Эдера, который помог нам выиграть Евро-2016. Нет! Для меня лучший момент – это матч против Англии в четвертьфинале чемпионата мира-2006. Рикарду, наш голкипер, тогда отбил три пенальти, а Криштиану стал автором гола, благодаря которому мы вышли в полуфинал. Тот момент, когда Роналду поднимает палец к небу, незабываем".

Вскоре вскоре после той игры Нуно постигло самое сильное разочарование. Поражение от Франции в полуфинале мундиаля не позволило Португалии побороться за "золото". "Я плакал до тех пор, пока у меня не закончились слезы. Я последним ушел со стадиона. Я был опустошен. Это был такой шанс стать чемпионами мира, и мы его упустили!"

"Самый смешной момент был связан с тем же турниром. Во время игры с Нидерландами я услышал, что мне кто-то пишет или звонит, но я не поднял телефон из-за суеверия. После матча я получил десятки сообщений. Как оказалось, меня показали по телевизору в тот момент, когда я, в состоянии эйферии, болел за нашу команду. Даже когда наша группа в 2005 году выиграла премию MTV Europe award (Нуно – участник португальской группы The Gift), я не пришло столько смсок".

В России молодой человек хочет посетить все игры с участием португальской сборной. На два первых матча он точно пойдет, а насчет остальных пока неизвестно. "Задача на таких турнирах всегда одна и та же: вернуться домой позже других, главная наша цель – дойти до финала".