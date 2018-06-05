ЧМ-2018: как болеть за Россию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.
Название сборной: Сборная России по футболу
Прозвище: нет, хотя европейские болельщики иногда называют российскую команду "Sbornaya"
Эмблема: Герб России над изображением футбольного мяча
Как называют болельщиков: никак
Штаб на ЧМ-2018: Новогорск (Подмосковье)
Что поют и скандируют трибуны?
Оле, оле, оле, оле, Россия, вперёд!
Русские, вперёд!
Вперёд, Россия, мы с тобой!
«Катюша»
Язык российской трибуны:
Суперфанат: Эдуард Латыпов, воозглдавляет фанклуб Russia Unites.
Самый драматичный момент в истории кубков мира:
«Провальная двадтатилетка» с 1988 по 2008 год в период распада СССР и становления команды России. Одним из наиболее драматичных моментов стал автогол А.Филимонова в финальном квалификационном матче на кубок УЕФА-2000 против Украины в октябре 1999 года. Мяч, рекошетом попавший в ворота от перчаток голкипера российской сборной, позволил соперникам сравнять счёт, что, в результате, оставило сборную без надежд на участие в кубке Европы. На матче присутствовал в должности премьера Владимир Путин. Управляющие стадиона, где состоялся провальный матч, разобрали и распилили ворота, которые защищал Филимонов.
Самый запомнившийся момент в истории сборной:
Игра в полуфинале Европейского кубка в 2008 году после победы над голландской сборной. В результате – проигрыш испанцам.
Звёздные игроки: Игорь Акинфеев (капитан и голкипер), Фёдор Смолов, Александр Головин (молой талантливый полузащитник ЦСКА)
Команда в соцсетях:
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#РоссияВперёд #СборнаяРоссии #ЧМ2018
Игроки сборной (как и болельщики) не очень активны в сети Твиттер, но как правло пользуются Instagram
@akinfeevigor
@smolovfedor_10
@alex_golovin17
@teamrussia