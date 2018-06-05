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ЧМ-2018: как болеть за Россию?

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ЧМ-2018: как болеть за Россию?

ЧМ-2018: как болеть за Россию?
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Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: Сборная России по футболу

Прозвище: нет, хотя европейские болельщики иногда называют российскую команду "Sbornaya"

Эмблема: Герб России над изображением футбольного мяча

Как называют болельщиков: никак

Штаб на ЧМ-2018: Новогорск (Подмосковье)

Что поют и скандируют трибуны?

  • Оле, оле, оле, оле, Россия, вперёд!

  • Русские, вперёд!

  • Вперёд, Россия, мы с тобой!

  • «Катюша»

    • Язык российской трибуны:

    • Гол

    • Бей! Давай!

    • Красная/жёлтая карточка

    • Угловой

    • Пенальти = 11-метровый

    • Ничья

    • Вратарь

    • «Судью на мыло!»

    • «Грязная игра»

    • «Уноси!» (в адрес травмированного игрока)

    Суперфанат: Эдуард Латыпов, воозглдавляет фанклуб Russia Unites.

    Самый драматичный момент в истории кубков мира:

    «Провальная двадтатилетка» с 1988 по 2008 год в период распада СССР и становления команды России. Одним из наиболее драматичных моментов стал автогол А.Филимонова в финальном квалификационном матче на кубок УЕФА-2000 против Украины в октябре 1999 года. Мяч, рекошетом попавший в ворота от перчаток голкипера российской сборной, позволил соперникам сравнять счёт, что, в результате, оставило сборную без надежд на участие в кубке Европы. На матче присутствовал в должности премьера Владимир Путин. Управляющие стадиона, где состоялся провальный матч, разобрали и распилили ворота, которые защищал Филимонов.

    Самый запомнившийся момент в истории сборной:

    Игра в полуфинале Европейского кубка в 2008 году после победы над голландской сборной. В результате – проигрыш испанцам.

    Звёздные игроки: Игорь Акинфеев (капитан и голкипер), Фёдор Смолов, Александр Головин (молой талантливый полузащитник ЦСКА)

    Команда в соцсетях:

    Популярные хештеги:

    #РоссияВперёд #СборнаяРоссии #ЧМ2018

    Игроки сборной (как и болельщики) не очень активны в сети Твиттер, но как правло пользуются Instagram

    @akinfeevigor

    @smolovfedor_10

    @alex_golovin17

    @teamrussia