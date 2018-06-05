ЧМ-2018: как болеть за Россию?

Вам не за кого болеть на ЧМ-2018? Хотите поменять команду и болеть за кого-то другого? Или просто, лучше узнать команды соперников? «Евроньюс» предлагает для этого свой набор инструментов для болельщика.

Название сборной: Сборная России по футболу

Прозвище: нет, хотя европейские болельщики иногда называют российскую команду "Sbornaya"

Эмблема: Герб России над изображением футбольного мяча

Как называют болельщиков: никак

Штаб на ЧМ-2018: Новогорск (Подмосковье)

Что поют и скандируют трибуны?