День Республики после политического кризиса

Италия отмечает День Республики. Праздник совпал с завершением затянувшегося политического кризиса, по итогам которого страна всё же обрела новое правительство. Торжественные мероприятия в Риме проходили при участии политиков, которые ещё недавно обменивались резкими заявлениями. В рамках церемоний в 72-ю годовщину референдума об упраздении монархии и провозглашении республики президент Серджо Маттарелла официально приветствовал в столице главу Европарламента Антонио Таяни, главу правительства евроскептиков Джузеппе Конте и лидеров правящей коалиции, которую называют «популистской».