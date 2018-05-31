У двух итальянских партий анти-истеблишмента вновь появился шанс сформировать правительство. В среду исполняющий обязанности премьер-министра Карло Коттарелли заявил, что "паника на фондовых рынках и иные обстоятельства" вынудили его "отложить объявление состава технического кабинета".
"Правительство перемен": новая попытка
"Правительство перемен": новая попытка
В тот же день лидер движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо призвал своих партнёров из "Лиги" пойти на уступки: на пост министра экономики вместо Паоло Савоны предложить другую политическую фигуру.
Ранее из-за кандидатуры Савоны президент республики Серджо Маттарелла отказался утвердить состав популистского правительства и поручил Коттарелли сформировать временный кабинет до проведения в Италии досрочных парламентских выборов.
Это решение вызвало возмущение победивших в мартовском голосовании партий "Пять звёзд" и "Лига". Лидер последней - Маттео Сальвини - обвинил Моттареллу в подчинении воле Брюсселя. Он также заявлял, что готов оставить попытки создания "правительства перемен" и намерен теперь добиваться прямых выборов президента республики. Но в свете последних событий, Сальвини не исключает возобновления коалиционных переговоров.
По сообщениям итальянских СМИ, решение не торопить события и дать время на раздумья Ди майо и Сальвини поддержал и глава государства Серджо Маттарелла. Известие успокоило инвесторов. На перспективу формирования политического, а не технического правительства, в четверг итальянские рынки отреагировали ростом котировок.