Италия ждет первых шагов нового правительства

Из Квиринальского дворца - в Палаццо Киджи. Таким был в пятницу путь нового правительства Италии. После церемонии принесения присяги в присутствии президента Республики, премьер-министр Джузеппе Конте принял из рук своего предшественника, Паоло Джентилони, символический колокольчик. Его звоном открываются в Италии заседния кабинета министров. Вручив его своему преемику, Джентилони завершил символическую передачу полномочий.

"Итальянцы затаили дыхание в ожидании первых шагов нового правительства, - передает из Рима наш специальный корреспондент Джойя Сальватори. - Среди его приоритетных задач называют меры по обузданию госдолга (второго по величине в зоне евро), выстраивание отношений с Евросоюзом и другими мировыми державами".

За стенами Палаццо Киджи сотни человек приняли участие в манифестации в поддержку президента Матареллы и продолжения европейской политики, организованной Демократической партией. Сегодня она - главная оппозиционная сила в Италии.

"Мы намерены оценить сущность нового правительства по его первым шагам, особенно в том, что

касается европейской политики. При этом мы не позволим ему отступить от достигнутого в данной области Италией за предыдущие годы", - говорит Маурицио Мартина, генеральный секретарь партии и бывший министр сельского хозяйства.

На вопрос Еuronews, почему именно в Италии сформировано первое полностью популистское правительство, известный в Италии журналист, политог и блогер Марио Секи ответил: "На мой взгляд, это случилось потому, что Италия была и остается большой политической лабораторией. Мы проэкспериментировали Берлускони - своего рода Трампа выпуска 1994 года, мы первыми вскормили антисистемное движение "5 звезд" Беппе Грилло в 2012-2013 годах, ставшее реальной политической силой. Теперь вот у нас есть антисистемное правительство еврокептиков, я лишь опасаюсь, что очень скоро оно станет новой системой, превратится в тренд".

Для вступления в обязанности новому правительству осталось лишь получить вотум доверия в обеих палатах праламента. Голосование должно состояться в начале следующей недели.