Кто боялся Аркадия Бабченко?

Аркадий Бабченко был застрелен в упор на пороге своей киевской квартиры. Убийца стрелял в спину, он выпустил три пули. Бабченко скончался в карете скорой помощи.

Полиция уже заявила, что преступление связано с профессиональной деятельностью 41-летнего журналиста. Его друг и коллега Айдер Муждабаев журналист сказал, что "если бы Бабченко не быль опасен, если бы его публикации в России никого бы не волновали, его бы не потребовалось убивать".

Официальная реакция украинской власти была сформулирована министром иностранных дел страны Павлом Климкиным.В кулуарах ООН он заявил, что "самое главное - обнаружить тех, кто стоит за этим преступлением, в котором пока виден российский след".

О российском следе сказал и премьер министр Украины Владимир Гройсман, обратившись к своим читателям - "машина российского тоталитаризма не переносит тех, кто принципиален и честен".

Российский МИД на это заметил, что "кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", потребовав оперативно расследовать случившееся.

Это не первое резонансное убийство журналиста на Украине. Два года назад был взорван в собственном автомобиле Павел Шеремет. Он эмигрировал из России из-за невозможности заниматься профессиональной деятельностью. Это преступление пока не раскрыто.

А за год до гибели Шеремета на улице, рядом с домом был застрелен Олесь Бузина, критиковавший нынешнюю киевскую власть. Это убийство также не было раскрыто.

Осенью прошлого года сообщалось, что все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета ради защиты жизни те, кто участвует в этом уголовном производстве, были засекречены.