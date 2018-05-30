Бабченко, Вороненков, Шеремет: резонансные убийства россиян на Украине

В марте прошлого года в Киеве был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, незадолго до этого вместе с семьей переехавший на Украину и получивший местное гражданство. Преступник несколько раз выстрелил в политика. Трагедия произошла возле гостиницы, где Вороненков должен был встретиться с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов. Его на месте застрелил один из охранников.

Генеральная прокуратура Украины пришла к выводу, что политик был убит по заказу Владимира Тюрина, бывшего мужа супруги Вороненкова Марии Максаковой. При этом преступник якобы действовал по заказу ФСБ: у Тюрина были личные мотивы, а у ФСБ – политические. С этими выводами не согласилась сама Максакова. Она призналась, что отношения у Вороненкова с ее экс-супругом были плохими. "Естественно, он [Вороненков] бесил его [Тюрина] до крайней жути". Но при этом вдова Вороненкова добавила, что "этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать".

По мнению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, выяснением отношений между Вороненковым и Тюриным дело не ограничивается. "Мы убеждены, что убийство Дениса Вороненкова связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины, а также по делу о государственной измене Виктора Януковича, подтвержденного им как свидетелем события в Думе Российской Федерации".

В мае прокуратура Украины завершила расследование. Под стражей оказались двое исполнителей преступления. Украинские правоохранители продолжают разыскивать организатора преступления Тюрина и двух соучастников - уроженца Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца. В соответствии с ч. 2 ст. 115 УК страны подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Денис Вороненков переехал в Киев в октябре 2016 года. Он не смог переизбраться в Госдуму и лишился депутатской неприкосновенности. В России в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания. СКР объявил Вороненкова в международный розыск.

"Ну вот убили вы политического журналиста Павла Шеремета, и что? Я не знаю, кто именно "вы", с какими мотивами и из какой страны, но — вот и что теперь-то? <…> Что, свобода, которую он отстаивал, станет менее ценной в глазах тех, в чьих она является чуть ли не главнейшей ценностью?" Такие строки Аркадий Бабченко написал в память о своем друге Павле Шеремете, убитом в Киеве 20 июля 2016 года. В машине, в которой ехал журналист, сработало взрывное устройство (автомобиль принадлежал руководителю “Украинской правды” Алёне Притуле, ее самой в тот момент в машине не было). Бомба была приведена в действие дистанционно.

Расследование этого преступления продвигается медленно. Личность преступника до сих пор не установлена. В начале мая пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что дело осложняется из-за того, что невозможно допросить подозреваемых, находящихся в России.

"Невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно затрудняет расследование", - эти слова Шевченко привел телеканал "Громадське ТВ". Незадолго до того глава Службы безопасности Украины Виктор Кононенко признался, что его ведомство до сих пор не смогло собрать доказательную базу по этому преступлению.

Шеремет многие годы работал на ОРТ (ныне – "Первый канал"), вел программу "Время". С 2008 года был редактором отдела политики и общества журнала "Огонек". На Украину журналист переехал в 2011 году. Сотрудничал с "Украинской правдой" и вел авторскую программу на "Радио Вести".

Жертвы конфликта на юго-востоке Украины

Летом 2014 года в Донбассе погибли несколько российских журналистов. В середине июня от ран, полученных при минометном обстреле, скончались корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукорежиссер Андрей Волошин. В убийстве обвинили украинскую летчицу Надежду Савченко. В 2016 она была приговорена в России к 22 годам лишения свободы. Два месяца спустя по просьбе родственников погибших ее помиловал президент России Владимир Путин.

Среди других жертв конфликта на Украине - оператор "Первого канала" Анатолий Клян. Он получил ранение в живот при обстреле автобуса. Произошло это в конце июня 2014 года. Месяц спустя в Донбассе погиб фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.