Как соцсети отреагировали на "воскрешение" Бабченко?

Новость о "воскрешении" Аркадия Бабченко "взорвала" социальные сети. Кто-то радовался тому, что журналист жив, кто-то обрушился с критикой на украинские власти за эту инсценировку, а кто-то решил поупражняться в остроумии.

Расстрел царской семьи, самоубийство Курта Кобейна, исчезновение динозавров - может, все это тоже было лишь спецоперацией?