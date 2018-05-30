Минута молчания в Льеже

Аплодисментами и Минутой молчания почтили в среду в бельгийском Льеже память трёх погибших от рук преступника горожан. Двое из них - женщины-полицейские.

45-летняя Сорайа Белькасем и 53-летняя Люсиль Гарсиа были подругами. Люсиль недавно вышла замуж за своего коллегу, с которым долгое время жила в гражданском браке. Её сыну 25 лет. 13-летние дочери-близняшки Сорайи Белькасем стали сиротами - в 2005 году они потеряли и отца.

Третьей жертвой стрелка стал 22 летний студент Сирил Вангриекен. Он должен был сдать в институт курсовую работу, поехал туда со своей матерью, и был убит в машине прямо прямо у неё на глазах.

Ещё четверо полицейских получили ранения во время операции по нейтрализации преступника. Их жизнь вне опасности. Уборщица лицея, которую пытался взять в заложники злоумышленник, находится в состоянии шока в больнице. Её посетил король Бельгии Филипп и премьер министр Шарль Мишель.

Тысячи оставили слова сочувствия в Книге соболезнований, выставленной в мэрии Льежа. Жители города несут цветы и игрушки на место трагедии, зажигают свечи.