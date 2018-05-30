Льеж ждёт ответов на вопросы

Жители бельгийского Льежа едины в своей скорби: в час дня в среду они собрались в центре города почтить память погибших накануне от рук преступника сограждан. В траурной церемонии приняли участие премьер Бельгии Шарль Мишель и члены его кабинета.

Собравшиеся вспомнили и о событиях 7-летней давности, когда здесь, на площади Сен-Ламбер, во время рождественской ярмарки исламист бросил в людей несколько гранат и открыл огонь из автомата : погибли 6 человек, около 120 получили ранения.

Федеральная прокуратура Бельгии рассматривает дело о нападении, убийстве 3 человек и захвате заложников как теракт. Во вторник 29 мая злоумышленник напал с ножом на двух женщин-полицейских и убил их, завладев их табельным оружием. Затем он застрелил ещё одного человека, пытался взять в заложники двух сотрудниц близлежащего лицея, и сам был убит в перестрелке с подоспевшей полицией. При этом ранения получили 4 стража порядка.

Одна из погибших, 53-летняя Люсиль Гарсиа, недавно вышла замуж за коллегу, с которым долгое время жила в гражданском браке. Её сыну 25 лет.

Одноклассница и подруга Гарсиа вспоминает:

"Люсиль была такой жизнерадостной, несмотря на все испытания, которые выпали её на долю. Она была отважной, и при этом такой светлой, улыбчивой. Когода я узнала о нападении у меня зародилось нехорошее предчувствие. Я послала ей смс-ку, и когда не получила ответа, то сразу поняла, что это случилось с ней".

Другой погибшей - Сорайе Белькасем - было 45 лет. Её 13-летние дочери-близняшки остались сиротами: в 2005 году они потеряли и отца, который также был полицейским.

Лицей, в котором 30-летний Бенджамин Эрман пытался скрыться и взять заложников, в среду оставался закрыт. К расположенному неподалёку кафе, у которого произошла трагедия, люди несут цветы и игрушки, зажигают здесь свечи.

"Я потрясён: не могу поверить, что такое могло случиться именно здесь, в этом квартале. Конечно, это сделал не местный житель. а рецидивист, которого наверное нельзя было отпускать на свободу".

"Печально, что такое может случаться... Я не понимаю".

Бенджамин Эрман вышел из тюрьмы в так называемый пенитенциарный отпуск за два дня до трагедии. Такие отпуска приняты в Бельгии, но многие сейчас говорят, что Эрмана нельзя было выпускать - он был неоднократно судим, отличался крайней агрессивностью и, как выяснилось, общался в тюрьме с экстремистами.

"Мы чувствуем, что люди потрясены. Он сплотились в этом горе, но в то же время задают много вопросов об обстоятельствах совершённого преступления. Расследование, которое ведёт Федеральная прокуратура Бельгии, должно дать ответы на эти вопросы" - обещает бургомистр Льежа Вилли Демейер.