Льеж: целью нападения были полицейские

Бельгийский город Льеж приходит в себя после произошедшего здесь теракта. СМИ обнародовали видео и фотоснимки операции в ходе которой был ликвидирован стрелок. Им оказался отпущенный в "пенитенциарный отпуск" 36-летний Бенджамин Эрман. Вооруженный ножом преступник напал на двух женщин-полицейских, нанес им ранения, завладел оружием и застрелил их. Спустя некоторое время Эрман убил молодого мужчину, взял в заложники двух сотрудниц лицея и вступил в перестрелку с подоспевшей на место инцидента полицией.