Пучдемона выдадут Мадриду?

Ранее Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна ответил отказом на просьбу прокуратуры арестовать Пучдемона, отметив, что не видит новых рисков в том, что каталонский политик может скрыться.

Пучдемон бежал из Испании в в Бельгию в конце октября 2017 года, после того, как Каталония в одностороннем порядке провозгласила независимость от Испании. Мадрид указывает на незаконность таких действий и обвиняет Пучдемона и его соратников в организации восстания и растрате государственных средств.

В конце марта каталонец был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями. Но 5 апреля суд выпустил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро. Он не может покидать территорию ФРГ и должен еженедельно отмечаться в полиции. Это решение пока остаётся в силе.