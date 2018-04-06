Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы под залог

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер под залог в 75 тысяч евро. Политик был задержан в ФРГ 25 марта. Испания требует экстрадиции Пучдемона, которого на родине обвиняют в подстрекательстве к мятежу после попыток добиться независимости Каталонии и растрате. Прямо у стен тюрьмы Пучдемон поблагодарил всех за солидарность и поддержку и обратился к властям в Мадриде.