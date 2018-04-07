Пучдемон хочет вернуться в Бельгию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен вернуться в Бельгию — после того, как завершатся юридические процедуры в Германии.

25 марта его задержали по запросу Мадрида, но в пятницу освободили под залог. Пучдемон пообещал соблюдать все условия — не покидать Германию без разрешения прокуратуры и регулярно отмечаться в полиции:

«Я попытаюсь использовать обстоятельства для того, чтобы продолжить борьбу, защищать свои права и общие права каталонцев, одно из фундаментальных прав, признаваемых Объединёнными Нациями — право на самоопределение».

Не прекращать свою борьбу обещают и в Испании: Мадрид требует экстрадиции Пучдемона по обвинениям в подстрекательстве к бунту и в растрате государственных средств на подготовку референдума об отделении Каталонии.

«Очевидно, что господин Пучдемон находится под юрисдикцией законов на немецкой территории, поскольку он бежал от испанского правосудия. Он ожидает решения немецкого суда, который ясно дал понять — он не жертва политического преследования, а беглец от правосудия, от уголовного дела», — сообщил представитель испанского правительства.

На этом фоне появились сообщения испанской прессы о том, что перед арестом Карлес Пучдемон не исключал возможности просить убежища в России — но в итоге он решил иначе.