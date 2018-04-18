Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги между пятигорским "Машуком-КМВ" и назранским "Ангуштом". Перед началом игры медведь в сопровождении дрессировщика прошел по беговой дорожке, взял в лапы мяч и передал его главному судье встречи.
Медведь на футбольном поле
Медведь на футбольном поле
Однако такое появление животного на футбольном поле возмутило представителей международной организации "Люди за этичное обращение с животными". По их мнению, "использовать медведя в качестве помощника доставки мяча – совершенно бесчеловечно и опасно".
В то же время в социальных сетях начали бурно обсуждать вариант нового логотипа Российской футбольной премьер-лиги с изображением медведя. По мнению критиков, неуклюжее и косолапое животное не ассоциируется со скоростным и пластичным видом спорта.