Еврокомиссия предприняла первые шаги по защите от санкций США европейских компаний в Иране. По итогам состоявшегося в Софии саммита ЕС, глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер объявил о запуске "закона о блокировании" от 1996 года, нейтрализующего экстерриториальные последствия американских санкций в ЕС. Европейским компаниям фактически запрещается их выполнять, и они смогут возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих санкции. А действие на территории ЕС иностранных решений суда по исполнению американских ограничений аннулируется.
ЕС блокирует санкции США
ЕС блокирует санкции США
Европейская комиссия предприняла действия для защиты интересов компаний ЕС, инвестирующих в Иран, в рамках продолжающейся приверженности ЕС Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. В опубликованном официальном коммюнике Еврокомиссии говорится:
"Европейская комиссия предприняла шаги по сохранению интересов инвестиций европейских компаний в Иран и продемонстрировала приверженность Европейского союза сделке по ядерной программе Ирана - Совместному всеобъемлющему плану действий ( JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action )".
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал: «В Софии мы увидели демонстрацию европейского единства. Пока иранцы выполняют свои обязательства, ЕС, конечно, будет придерживаться соглашения, архитектором которого он был, соглашения, которое было единогласно ратифицировано Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и которое имеет важнейшее значение для сохранения мира в регионе и в мире".
Санкции ЕС, введенные в отношении иранской ядерной программы, были отменены в связи с началом реализации соглашения с Тегераном. После заявления США о выходе из сделки в одностороннем порядке Брюссель заявил, что будет верен соглашению до тех пор, пока иранцы будут выполнять свои обязательства.