ЕС блокирует санкции США

Еврокомиссия предприняла первые шаги по защите от санкций США европейских компаний в Иране. По итогам состоявшегося в Софии саммита ЕС, глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер объявил о запуске "закона о блокировании" от 1996 года, нейтрализующего экстерриториальные последствия американских санкций в ЕС. Европейским компаниям фактически запрещается их выполнять, и они смогут возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих санкции. А действие на территории ЕС иностранных решений суда по исполнению американских ограничений аннулируется.