Евразийский экономический союз и Иран на форуме в Астане подписали временное соглашение о зоне свободной торговли. Оно призвано увеличить торговый оборот за счет облегчения таможенного режима и охватывает около половины всего объема взаимной торговли. Сразу после вступления договора в силу стороны смогут экономить на уплате таможенных ввозных пошлин. В течении трех лет планируется одобрить полноформатное соглашение.
ЕАЭС и Иран: зона свободной торговли
ЕАЭС и Иран: зона свободной торговли
В перечень для ЕАЭС входит мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, косметика, виды электронного и механического оборудования. Иранская сторона получит тарифные льготы по развернутому списку продовольственной продукции
ЕАЭС объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Так, в министерстве экономики Армении отмечают, что страна останется в выигрыше от использования территории в качестве транзитной зоны. А российский бизнес после ратификации соглашения сможет дополнительно заработать около 150 миллионов долларов в год.
Объем торговли между ЕАЭС и Ираном в прошлом году составил 2,7 млрд доларов.