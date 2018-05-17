ЕС готов расширяться на Балканы и спорить с США

Евросоюз не отказывается от планов по расширению на юго-восток, страны ЕС готовы и дальше выполнять свою часть «ядерной сделки» с Ираном, а переговоры о торговле с США возможны лишь в случае отказа Вашингтона от новых пошлин на европейский импорт. Такие заявления прозвучали по итогам саммита ЕС-Западные Балканы. По вопросу отношений с Тегераном лидеры стран ЕС достигли принципиального согласия, — рассказал президент Евросовета Дональд Туск: