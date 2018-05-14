Победа Пашиняна не омрачила отношения с Москвой

Победа армянской оппозиции не омрачила отношения с Москвой. Во всяком случае, о намерении укрепить стратегическое партнёрство во время встречи в Сочи заявили новый премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.

Российский лидер пожелал Пашиняну успехов. «Надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это и было до сих пор». Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Россию за её позицию во время политического кризиса в Армении и выразил надежду на развитие сотрудничества в военной сфере: «Никто никогда не ставил, и я думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. И у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям».

Армянская партия власти поддержала назначение Никола Пашиняна премьером под давлением длительных массовых протестов. До этого лидер оппозиции добился отставки Сержа Саргсяна, который руководил страной более десяти лет и считался пророссийским политиком. Пашиняну неоднократно приходилось объяснять, собирается ли он менять отношения Еревана с Москвой.