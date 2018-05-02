Время играет против Пашиняна

Время играет против лидера армянских протестов Никола Пашиняна. Если и в ходе повторного голосования парламент не назначит его премьер-министром, будут объявлены досрочные парламентские выборы, и тогда у нынешней правящей партии появится возможность укрепить свои позиции. Об этом в интервью Euronews рассказал политолог Степан Григорян:

Если будет затягивание и так далее, вы знаете, всегда «расплывается» ситуация... То есть они выиграют выборы, если будут выборы быстро, на подъёме вот такого общественного мнения, то тогда да, они выиграют выборы.

По оценкам Григоряна, по итогам выборов оппозиционный блок имеет все шансы на большинство мест в парламенте, а Республиканская партия бывшего президента действительно может прекратить своё существование.

Эта Республиканская партия уже 18 или 19 лет правит. Настолько люди устали, что они до конца будут бороться, здесь особого ничего не надо делать.

От Пашиняна в Армении ожидают самых широких реформ. Как бывший посол Армении в ОДКБ, Степан Григорян отмечает, что изменения будут заметны и во внешней политике:

Когда мы говорим в том числе о сотрудничестве с Россией, его надо наполнять содержанием. Вы знаете, только говорить — неправильно. Поэтому я сказал бы так: с формальной точки зрения как будто нет изменений, но изменения по существу будут, безусловно, будет активная работа во всех направлениях.

Григорян исключает возможность насилия даже при развитии противостояния в Армении. Он ссылается на то, что силовые структуры объявили о своём нейтралитете.