Срочная новость

Срочная новость

мир

Никол Пашинян - новый премьер Армении

Сейчас воспроизводится:

Никол Пашинян - новый премьер Армении

Никол Пашинян - новый премьер Армении
Размер текста Aa Aa

Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян избран на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов парламента, против - 42. Для избрания премьером политику было необходимо получить 53 голоса.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.

Пашинян уже анонсировал серьезные изменения в кабинете, добавив, что намерен создать правительство национального единства.

Участники митинга в центре Еревана встретили избрание Пашиняна всеобщим ликованием. По оценкам полиции, в акции приняли участие более 10 тысяч человек.

Агентства • AFP, RWS, TASS

Больше по теме