Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян избран на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов парламента, против - 42. Для избрания премьером политику было необходимо получить 53 голоса.
Никол Пашинян - новый премьер Армении
Никол Пашинян - новый премьер Армении
Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.
Пашинян уже анонсировал серьезные изменения в кабинете, добавив, что намерен создать правительство национального единства.
Участники митинга в центре Еревана встретили избрание Пашиняна всеобщим ликованием. По оценкам полиции, в акции приняли участие более 10 тысяч человек.