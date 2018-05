Трампу грозят повесткой на судебный допрос

Президента США Дональда Трампа вызовут повесткой на судебное заседание по делу о вмешательстве в выборы, если он откажется сотрудничать со следствием. О таких перспективах спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил адвокатам, — пишет The Washington Post. Допрос может продлиться два дня. Следователи хотят задать Трампу сотни вопросов по 49 темам — список оказался в распоряжении The New York Times. Речь идёт в частности об увольнении с должности главы ФБР Джеймса Коми и о воспрепятствовании правосудию.

Сам Трамп назвал это «охотой на ведьм». «Очень сложно помешать следствию по делу о преступлении, которого никогда не было», — написал он в Твиттере.