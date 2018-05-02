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США

Трампу грозят повесткой на судебный допрос

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Трампу грозят повесткой на судебный допрос

Роберт Мюллер
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Reuters
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Президента США Дональда Трампа вызовут повесткой на судебное заседание по делу о вмешательстве в выборы, если он откажется сотрудничать со следствием. О таких перспективах спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил адвокатам, — пишет The Washington Post. Допрос может продлиться два дня. Следователи хотят задать Трампу сотни вопросов по 49 темам — список оказался в распоряжении The New York Times. Речь идёт в частности об увольнении с должности главы ФБР Джеймса Коми и о воспрепятствовании правосудию.

Сам Трамп назвал это «охотой на ведьм». «Очень сложно помешать следствию по делу о преступлении, которого никогда не было», — написал он в Твиттере.

Между тем, как пишет The Washington Post, Трамп всё же может дать показания следствию, если команда Мюллера договорится с его адвокатами. В интервью изданию бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который возглавил защиту Трампа, рассказал, что переговоры продвигаются: перед следователями поставили ряд условий для встречи с президентом.

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором год назад. По решению министерства юстиции он должен проверить данные о попытках России повлиять на рейтинги кандидатов в президенты и о связях избирательного штаба Трампа с Кремлём. В Москве обвинения во вмешательстве в выборы отвергают.