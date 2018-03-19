Однопартийцы Трампа предупредили президента, что расследование, которое ведет спецпрокурор Мюллер, касающееся вмешательства России в предвыборную компанию, должно быть доведено до конца. Об этом заявили, в частности, сенаторы Марко Рубио, Линдси Грэм и Джеймс Лэнкфорд.
Схватка за Мюллера
Мюллер и его команды должны работать беспрепятственно - предупреждают однопартийцы Трампа. Президент в выходные критиковал деятельность спецпрокурора, обвиняя того в политической ангажированности.
Схватка за Мюллера
Суть ими сказанного: Мюллер и его следователи должны работать беспрепятственно.
Вот что заявил конгрессмен-республиканец Трей Гоуди: "Когда вы не чувствует за собой никакой вины, имеет смысл вести себя так, как ведет себя невиновный".
Республиканцы выступили единым фронтом после того, как стало известно, что адвокат Трампа Джон Дауд заявил в субботу, что рассчитывает на скорое закрытие спецпрокурором разбирательства, позднее слова о том, что Дауд передает сказанное президентом, были дезавуированы.
В субботу Трамп обрушился с критикой на Мюллера, написав в твиттере, что расследование ведется нечестно. Он отметил, что разбирательством руководят "закоренелые демократы" и сторонники его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон.